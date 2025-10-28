Havran'da Cumhuriyetin 102. Yılı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı
Balıkesir'in Havran ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.
Balıkesir’in Havran ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.
Havran Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kutlama programı ilk olarak Kaymakam Muhammed Evlice’nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.
Ardından, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Emin Ersoy, daire amirleri, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, resmi programın sona ermesiyle tamamlandı.