Havran'da Kaymakam Özderin, öğrenciler ile bir araya geldi
Balıkesir'in Havran Kaymakamı Özderin, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Havran Anadolu Lisesinde öğrenciler ile bir araya geldi.
Balıkesir’in Havran Kaymakamı Özderin, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Havran Anadolu Lisesinde öğrenciler ile bir araya geldi.
2023-2024 Eğitim öğretim yılının ilk gününde Havran Kaymakamı Enver Özderin ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Havran Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylemesiyle başlayan tören Okul Müdürü Mehmet Arslan’ ın konuşması ve okuldan geçen yıl mezun olup hedeflerine ulaşarak üniversite hayatlarına başlayacak öğrencilerin tecrübe paylaşımlarıyla devam etti.
Törenin ardından kaymakam, ilçe milli eğitim müdürüyle birlikte sıralarında ders kitaplarının tamamını hazır bulan 9.sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle tanışıp yeni eğitim öğretim yılı ve yaz tatili hakkında sohbet edildi.