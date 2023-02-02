Havran da sabah namazı buluşmalarına gençler damgasını vurdu

Havran İlçesinde, Müftülük Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmaları devam ederken, buluşmalara gençler damga vurdu. Havran'da sabah namazı buluşmalarının 40'ncısı Küçükdere Mahallesi Camiinde gerçekleştirildi.

Havran da sabah namazı buluşmalarına gençler damgasını vurdu
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Havran İlçesinde, Müftülük Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmaları devam ederken, buluşmalara gençler damga vurdu. Havran’da sabah namazı buluşmalarının 40’ncısı Küçükdere Mahallesi Camiinde gerçekleştirildi.

Küçükdere Mahallesi Camiinde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında, her zaman olduğu gibi Kaymakam Enver Özderin de cemaati yalnız bırakmadı. Okunan Kur’an-ı Kerim, kılınan namaz ve yapılan tesbihattan sonra İlçe vaizi Orhan Yılmaz, cemaat ve gençlerle sohbet etti. Camideki programın ardından cemaate çorba ikramı yapıldı. Sabah namazı buluşmalarının devam edeceğini anlatan Havran Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, “Programımıza katılan Kaymakamımız Enver Özderin’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir’e, İlçe Vaizimiz Orhan Yılmaz’a, Sekiz Eylül Ortaokulu Müdürü Kazım Kaya’ya, cami cemaatimize, gençlerimize, din görevlisi hocalarımıza ve programa ev sahipliği yapan Küçükdere Mahallesi Camii İmam Hatibi Salih Özdemir’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

Havran da sabah namazı buluşmalarına gençler damgasını vurdu
Havran da sabah namazı buluşmalarına gençler damgasını vurdu
Havran da sabah namazı buluşmalarına gençler damgasını vurdu