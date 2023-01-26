Havran'da tarihi mezar taşları kayıt altına alınıyor

Balıkesir’in Havran ilçesi mezarlığında yer alan Osmanlı Mezarlarının taşları akademik bir çalışma ile hem kayıt altına alınıyor.

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Havran Belediyesinin katkılarıyla ortaklaşa yürütülecek proje dahilinde 65 dönümlük bir alanda konuşlu ilçe mezarlığının taşlarındaki yazıların günümüz diline çevrilmesiyle Havran’ın son 250 yılına, soy ağaçlarına, salgın hastalıklarına ve ilçede yaşanmış kimi kitlesel felaketlere de ışık tutulması hedefleniyor.

4’ü Profesör 10 kişilik ekip tarafından başlanan çalışmalarda 2 binin üzerinde Osmanlı Mezarlarına ait taşlarının envanteri çıkarılarak dijital ortama taşınacak. Ayrıca mezar taşlarının üzerindeki eski yazılar da dilimize çevrilecek ilçenin yakın tarihine ışık tutulacak.

2023 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan projede Osmanlı Mezar taşları tek tek numaralandırılarak kayıt altına alındıktan sonra dijital ortama aktarılarak üzerlerine karekod konularak mezarlığı ziyaret edenlerin telefonları ile bu kare kodları okutarak o mezarın kime ait olduğunu, taşın üzerinde ne yazdığını öğrenebileceği bildirildi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Vehbi Günay, Havran Mezarlığının Batı Anadolu’da korunmuş durumdaki büyük mezarlıklardan birisi olduğunu söyledi.