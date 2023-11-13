Havran'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir’in Havran ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada 3 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi esnasında park halinde bir araç içerisinde bulunan 3 şahsın şüpheli davranışlar sergilemesi dikkatleri çekti.

Ekipler tarafından yapılan incelemede araç içerisinde görünür vaziyette 4 bölmeli bir aparat içerisinde 1,51 gram kubar esrar ve 1 adet metamfetamin isimli uyuşturucu madde içiminde kullanılan ’payp’ diye tabir edilen aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.