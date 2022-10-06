Havran'da zeytin hırsızlığına geçit yok

Balıkesir’in Havran ilçesinde 2022-2023 Zeytin Hasat sezonunda zeytin hırsızlığını önlemek üzere; Vali Hasan Şıldak tarafından yayımlanan 2022/5 sayılı Valilik Genel Emir gereği alınan ve alınacak olan tedbirleri görüşmek üzere Kaymakam Enver Özderin başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin toplantıda yaptığı konuşmada “Hırsızlığı önlemek üzere jandarma, emniyet, zabıta, tarım ve maliye personellerinden oluşan komisyon oluşturulduğunu, zeytin alımı yapılan yerlerde tüm alım-satımların kontrol altına alınacağını, arazide yine güvenlik güçlerinin komando ekipleri ve drone, fotokapan, kamera vb. her türlü donanım ile güçlendirildiğini, ekiplerin 24 saat takipte olduğunu, çiftçilerimizin hırsızlık yapanları gördüklerinde güvenlik güçlerine haber vermelerinin başarı oranını arttıracağını” belirtti.

Belediye Başkanı Sayın Emin Ersoy konuşmasında güvenlik güçlerine zabıta ile işbirliği yaparak destek verdiklerini ve hırsızlığın önlenmesi için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Murat Sol, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İshak Kuzu, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Yakut, Havran Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Soysal, Havran Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Hilmi Akdoğan, mahalle muhtarları, zeytin alımı yapan tüccarlar ve zeytin zeytinyağı işletmecilerin katılımı ile Belediye Kültür merkezinde toplantı yapıldı.