Havran'dan bölgeye yardımlar aralıksız sürüyor

Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremlerin arından yardım çalışmalarına başlayan Havran ilçesinde ekipler yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Depremin ilk gününden bu yana Havran halkı tarafından toplanan yiyecek, giysi, temizlik malzemesi, yakacak ve taze etler. Hızlı bir şekilde TIR’lara yüklenerek bölgeye sevk ediliyor. Havran Belediyes’nin organizasyonda yapılan yardımlara ile ilçe halkının büyük ilgi gösterdiği gözleniyor. Son olarak yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Bugün Osmaniye’deki yaralarımızı sarmak üzere ilçemizden topladığımız 1 TIR yaşam malzemesi, odun-tahta parçası ve 1 kamyonet sığır-kuzu etini gönderdik. Tüm vatandaşlarımıza duyarlılığı için teşekkür eder, yapılan hayırların kabul olması dileriz.” Dedi.