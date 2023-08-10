Havran İnboğazı Andık Mağarası'nda kazı çalışmaları başladı

Balıkesir’in Havran ilçesinde İnboğazı Andık mağarasında antik alan kazı çalışmaları başladı.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak ve Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz Havran Baraj Gölü yanında yer alan mağarada yapılan kazıyı yerinde incelediler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Yalçıklı başkanlığında bir ekiple yürütülen kazı çalışmalarının bölgenin tarihine ışık tutacak çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Emin Ersoy “Havran İnönü Andık Mağarasında kazı yapılması için yıllarca gayret ettik. Nihayet geçen yıl Bakanlıktan gerekli izinleri almayı başardık. Derya Yalçıklı hocamız ve ekibi kazı çalışmalarına başladılar. Kazı ekibine her türlü desteği veriyoruz. İnönü köyümüzde kazı evimizi de hazır ediyoruz. Bu yıl da kazı çalışmalarının çok başarılı bir şekilde devam ettiğini gördük. Değerli hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.