Havran Kaymakamı Enver Özderin semt pazarını ziyaret etti

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kaymakam Enver Özderin, cuma günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin semt pazarını ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Havran ilçesinde Kaymakam Enver Özderin, cuma günü kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, ilçe merkezinde her hafta cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti. Pazarda tezgâh açan esnafla sohbet eden Özderin, vatandaşların da taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Kaymakam Özderin, pazardaki ürün çeşitliliğini ve fiyatları da inceledi. Samimi diyalogların yaşandığı ziyarette, ilçe halkı Kaymakam Özderin’e ilgi ve alakası için teşekkür etti.

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