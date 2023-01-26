Havran Kaymakamı Özderin şehit ailesini ve gaziyi ziyaret etti

Balıkesir’in Havran ilçesinde İlçe Kaymakamı Enver Özderin şehit ailesini ve gaziyi ziyaret etti.

Havran Kaymakamı Enver Özderin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru ile birlikte Havran Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Şehit eşi Hikmet Yurtger ve Tepeoba Mahallesinde ikamet eden Gazi Nedim Acar’ ı ziyaret etti. Kaymakam Özderin, devletin her daim şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunun altını bir kez daha ifade etti.