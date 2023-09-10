Havran Millet Bahçesinde, Koray Avcı rüzgarı esti

Balıkesir'in Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Koray Avcı Havran Millet Bahçesinde sahne aldı.

Havran Millet Bahçesinde, Koray Avcı rüzgarı esti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Koray Avcı Havran Millet Bahçesinde sahne aldı.

Büyük bir kalabalık önünde sahne alan sevilen sanatçı Koray Avcı birbirinden eğlenceli şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Havran Millet Bahçesini dolduran binlerce kişi havai fişek gösterileriyle Koray Avcı şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler. Konser öncesinde de Dj Erim Arslan ve Perküsyon Asım Tezer’in performans konseri katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Konser sonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy, Sanatçı Koray Avcı’ya hediyeler takdim ettiler.