Havran Nar'ında hasat dönemi

Kazdağları ile Madra Dağları arasındaki ovalarında tarım yapan Balıkesir’in Havran ilçesinde üretilen narlar lezzetleriyle büyük ilgi görüyor.

Bereketli toprakları, Kazdağları’nın havası, Madra Dağları’nın suyu ile birleştiği Havran ilçesi coğrafi işaretli Havran Siyah İnciri ve Havran Mandalinasına ev sahipliği yapıyor. İlçe bir yandan da Kuzey Ege’nin en büyük zeytin üretim merkezlerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Bereketli toprakları ile Havran bu günlerde ilçede yetişen Nar Ağaçlarından hasat ile uğraşıyor. Yaklaşık 500 dekarlık alanda yapılan nar hasadı tüm hızıyla sürüyor. Rengi, iriliği ve lezzeti ile dikkatleri çeken Havran Nar’ı günlük olarak toplanıp hal üzerinden İzmir, İstanbul, Bursa ve Trakya’ya satış yapılıyor.

Havran Narının pazarlarda büyük rağbet gördüğünü ifade eden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Havran Nar’ı, Havran’ın topraklarında yetişen bir tarımsal ürünümüz. Narımız sulak ortamlarda, kaliteli topraklarda yetiştiği için deve dişi nar çeşidiyle pazarlarda çok rağbet gören bir nar. Şu anda hasat zamanı. Hasadımız devam etmektedir. Ovamızda, meyve bahçelerimizde ve sulak olan tüm kırsal mahallelerimizde nar yetiştiriciliği vardır” dedi.

Havran Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emre Çakan ilçede 21 bin civarında nar ağacı olduğunu ifade ederek; “Nar, bölgemizde üretilen meyve gruplarının içerisinde olmazsa olmazlardan. Yaklaşık 3, 4 çeşidimiz ile Hicaz, Kuzu Dişi, Deve Dişi ve Kara Nar denilen isimleri ile birlikte ürünlerimiz hasat sezonunda şu anda. İlçemizde tahmini olarak kapalı bahçe şeklinde 182 dekar civarında, bunun haricinde yine bizim bölge halkımız bahçe kenarlarını nar olarak değerlendirdiğinden bu 500 dekarlara kadar çıkabiliyor. 21 bin civarında da toplam ağaç varlığımız var” dedi.