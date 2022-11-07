Havran Ovası için 60 milyonluk kaynak Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi için Cumhurbaşkanlığı tarafından 60 milyon liralık kaynağın onaylandığı müjdesini verdi.

Geçtiğimiz hafta Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve AK Parti Havran İlçe Başkanı Ali Dayı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret eden Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi için destek talep etmişti. Bu talep doğrultusunda harekete geçen Cumhurbaşkanlığı, projeye 60 milyon liralık ödeneği onayladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Mustafa Canbey; “Mavisiyle, yeşiliyle eşsiz bir doğal güzelliğin yanı sıra verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla Balıkesirimiz önemli bir tarım merkezidir aynı zamanda. Üretilen çeşit çeşit tarım ürünleri ile ‘Türkiye’yi doyuran Şehir’ dediğimiz Balıkesir’imizin verimli topraklarını suyla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Havran Ovamızın sulama projesini başından sonuna takip etmiştik. Havran Belediye Başkanımız Emin Ersoy ve İlçe Başkanımız Ahmet Dayı ile birlikte geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel’i ziyaret etmiştik. Bugün 60 milyon liralık bir ödeneğin onaylanarak proje için gönderildiği müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Aziz milletimiz için her daim çalışmaya, iş üretmeye, eser üretmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Balıkesir’imize verdiği destekler için şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.