Havsa'da mezuniyet coşkusu

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. 2022-2023 akademik yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, gerçekleştirilen tören ile belgelerini aldı.

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşen mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Belediye başkanı Av. Aydın Balkan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılışında mezun öğrenciler adına okul birincisi Ece Durmaz bir konuşma gerçekleştirdi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan Ece Durmaz, ortak bir gurur ve sevinci paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek hocalarına ve ailelere teşekkür etti.

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, okul hakkında bilgi vererek, “Yüksekokulumuz aktif olarak 3 bölüm ve 5 program ile eğitim - öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yaklaşık olarak kayıtlı 600 öğrencimiz mevcuttur. Mezun durumunda ise 84 öğrencimiz bulunmaktadır” dedi.

Konuşmasında aileler ve akademisyenlere seslenen Prof. Dr. Tan, "Değerli anneler ve babalar; bugün çocuklarınızın gurur günü, sizler de onlar gibi heyecanlı ve duygulusunuz. Büyük fedakârlıklarla bugünlere getirdiğiniz çocuklarınızın mezuniyetini yaşıyorsunuz. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Değerli hocalarım; bugün sizler için de önemli ve heyecanlı bir gün. Büyük emekler verdiniz, sancılı bir dönemde öğrencilerinize daha faydalı olabilmek için çabaladınız durdunuz. Sizleri de kutluyor ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dürüstlük ve erdem karakteriniz olsun"

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Prof. Dr. Mustafa Tan, “Sevgili öğrencilerimiz; yılmadınız, sabır gösterdiniz ve çalıştınız, bugüne ulaştınız. Bundan sonra hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra ya iş hayatına atılacak, ya da yeni bir eğitim yoluna gireceksiniz. Unutmayınız ki burada alığınız eğitim bir anahtardır. Daha öğreneceğiniz çok şey, açacağınız çok kapı var. Rehberiniz ilim, yardımcınız sabır, çalışmak arkadaşınız, dürüstlük ve erdem karakteriniz olsun" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi hakkında bilgi vererek, “İki yıl önce büyük bir heyecanla başladığınız okulunuzdan göstermiş olduğunuz emekleriniz sonucunda bugün mezun oluyor ve aynı heyecanla hayata atılıyorsunuz. Bundan sonraki en önemli göreviniz, kendinizi ve mesleğinizi en iyi şekilde yüceltmek ve geleceğe taşımaktır. Böylesine güzide bir okul ve hocalarınızdan aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız" dedi.

Havsa Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine ve ailelere teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Öğrencilerimizin, yenilikçi fikirlerle nitelikli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarında göstermiş olduğunuz çaba ve emeklerden dolayı sizleri tebrik ederim. Tüm vaktinizi, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için verirken, onların gönül dünyalarını da zenginleştirmeyi ihmal etmediniz. Emekleri unutmamak, unutturmamak da bizlerin en önemli görevi. Emeğinize, yüreğinize sağlık değerli Hocalarım. Kıymetli veliler, gözünüzün nuru, yüreğinizin parçası evlatlarınız bugün mezun oluyorlar. Evlatlarınızı çok büyük fedakârlık ve emeklerle bugünlere getirdiniz. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Bugün onların olduğu kadar sizin de gününüz” dedi.

Mezuniyet törenine, bir video mesaj ile katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise öğrencilerin Trakya Üniversitesinden donanımlı bireyler olarak mezun olduklarını vurgulayarak hayatta başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, her türlü fedakârlığı yaparak evlatlarını yetiştiren aileleri ve kendi bilgi birikimini öğrencilerden esirgemeyen akademisyenleri de tebrik etti.

Törende dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edilmesi ve diplomalarının verilmesinin ardından mezun öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.