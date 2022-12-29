Havuz faciasında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, Cumhuriyet savcısı, 7 sanığın ‘taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise sanık ve müşteki avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi’nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya’nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. 5 kişiye mezar olan yüzme havuzu ile ilgili açılan davada yargılama sürecine devam edildi. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında Cumhuriyet savcısı konuya ilişkin mütalaasını açıklayarak, 7 sanığın "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Söz alan taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise sanık ve müşteki avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 2 Şubat 2023 tarihine erteledi.