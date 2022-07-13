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Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya tutuştu

Bursa'da havuza girmek isteyen yabancı uyruklu site sakinleri ile Türk vatandaşları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Havuza girmek isteyen site sakinleri kavgaya tutuştu
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Bursa’da havuza girmek isteyen yabancı uyruklu site sakinleri ile Türk vatandaşları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, havuza girmek isteyen yabancı uyruklu kişileri uyaran site sakinleri arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren taraflar tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga anları sitede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasi parti temsilcileri site sakinlerini ziyaret etti.

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Öte yandan, sitenin havuzuna girmek isteyen yabancı uyruklu şahısların ise sitede mülk sahibi olduğu, Türk mülk sahipleri tarafından engellenmek istenmesi üzerine kavga çıktığı iddia edildi. Birbirine giren iki grup yaşanan arbedenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İHA
Editör

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