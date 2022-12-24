Havuzlu Park'ta büyük dönüşüm Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla başladı

Bursa’nın en önemli değerlerinden olan Havuzlu Park’ın dönüşüm çalışmalarının tamamlamasının ardından yeni projesiyle temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı ile atıldı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yıkımı gerçekleşen Havuzlu Park’ın bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare alan sil baştan yenilendi. Mevcut yapının yerine daha modern tekniklerle, fonksiyonel olarak daha uygun, kullanıcı kapasitesi artırılmış, ulusal müsabakaların da düzenlenebileceği standartlarda proje tasarlandı. Proje inşaat alanı 8 bin 500 metrekare olan yapı, iki blok olarak kurgulandı. Ana blok, idari birimler, danışma, bekleme-sergi ve fuaye alanı, spor faaliyetlerinin yürütüleceği idari birimler, seminer odası, otopark ile parka ve tesise hizmet edecek restoran ile servis birimlerinden oluşacak. Diğer blok olan spor bloğunun alt katında soyunma odaları, duşlar, hamam ve sıcak su havuzları ile açık havuzların teknik birimleri yer alacak. Havuz katında ise; FINA standartlara uygun tam olimpik açık yüzme havuzu ile yarı olimpik açık yüzme havuzu bulunacak. Yarı olimpik havuzun bir kısmının derinliği artırılarak, atlama havuzu olarak da kullanılabilecek. Mevcut atlama kulesinin yerine FINA standartlara uygun 10 metrelik bir atlama platformu planlandı. Açık havuzların kotunda hizmet verecek şekilde spor salonu, ofisler, çok amaçlı bir salon ve kafeterya tasarlandı.

"Bu güçlü altyapı ve tesislerle Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak sporcular yetişecektir"

Yıllarca yüzme sporuna önemli sporcular kazandıran, yaz aylarında Bursalıların en önemli buluşma noktalarından Çekirge’deki Havuzlu Park’ın temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı ile atıldı. Törende konuşan Kapasoğlu, "Bursa spor yönüyle de çok özel bir şehirdir. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımıza gurur duyuyoruz. Bu güçlü altyapı ve tesislerle Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak sporcular yetişecektir. Tüm illerimiz olduğu gibi bursa ya hizmet etmeyi önemli misyon ve onur olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile son 20 aldı attığımız adımlarla güzel yatırımlara imza atıyoruz. Yeni hayaller ve yatırımlar kurmaya devam edeceğiz. 20 yıl önce 28 tesis vardı. Şimdi 100’den fazla tesis var. 5 bin bile olmayan yurt kapasitesi 15 bine çıktı. 8 bin olan lisanslı sayısı 315 bine yükseldi. Tesisler büyürken, yeni yetenekleri keşfederken, her birini tespit etme konusunda çalışmalarımız var. Son 4 yılda yüzme bilmeyen projesiyle 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik. Bunun ismi hizmet siyasetidir. Bunun ismi spor ve tesis devrimidir. Bugün de Türkiye’ye yakışacak bir hizmet binasının temelini atıyoruz. En nitelikli yüzme tesisini Bursa’ya kazandırıyoruz. 11 dönümlük alan üzerinde bir tesis olacak. İçerisinde kapalı havuz. Açık atlama havuz, fitnes salonu, termal salonu ve ihtiyaç duyulacak tüm altyapısı ile sembol tesisi inşa edeceğiz. Bu kadrolar millete hizmet yolunda her bir fırsatı en güçlü şekilde değerlendiriyor. Bu eserde Bursalı gençlerin hedeflerini ve iddialarını büyütecektir. Herkes bu eserden en güçlü şekilde faydalanacaktır. Bu projenin bugünlere gelmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "40 yıl önceki bu tesisin güncellenmesi gerekiyordu. Önümüzdeki yıl sonuna kalkan bunu bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Termal suyuyla da farklı bir merkez olacak. Spor konusunda çok önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. 17 ilçemizi kapsayan yeni çalışmalar başlattık" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, "Son dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bursa önemli istifade etti. Yeni çalışmalar için burada olmanızdan memnuniyet duyduk. Ak Parti hizmet siyasetidir. Türkiye’yi adeta şantiye alanına çevirmiş durumda. İnşallah yeni yüzyıl ile birlikte eksiksiz noksansız bir Türkiye olacaktır. İvmelendiği uçtuğu bir ülke olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dualar eşliğinden ilk temel için butonlara basıldı.