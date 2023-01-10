Havuzun yıldızları belli oldu

Bursa’daki Atıcılar Yüzme Havuzunda okul sporları tarafından organize edilen okullar arası yıldızlar yüzme şampiyonası sona erdi. 3 gün süren şampiyonada yıldız kızlar ve yıldız erkekler Bursa Şampiyonu Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Sporcuları oldu. Okullar arası İl Birinciliği Yüzme Müsabakaları sonunda Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı. Yıldız erkeklerde; 1. Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu 2. Özel Tan Ortaokulu 3. Özel Şahinkaya Ortaokulu 4. Salih Şeremet Ortaokulu oldu. Yıldız kızlarda; 1. Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu 2. Salih Şeremet Ortaokulu 3. Şahinkaya Ortaokulu 4. Sınav Koleji Ortaokulu oldu.

Çok sevinçli olduğunu dile getiren Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Okul Müdürü Ramazan Yürük, öğrencileri ile gurur duyduğunu, onların başarılı olmaları için tüm imkanları seferber ettiğini ve bu öğrenciler ile daha büyük başarılar elde edeceğini söyledi. Yürük, 17-19 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak grup müsabakalarında ve Bolu’da yapılacak Türkiye Final müsabakalarında öğrencilerine başarılar diledi.