Havza'dan deprem bölgesine 4 tır yardım

Samsun’un Havza ilçesinde, depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasının ikinci gününde toplanan malzemeler 4 tır ile deprem bölgesine gönderildi.

Samsun Valiliği ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacı Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında depremzedelere ulaştırılmak üzere gün boyun gelen yardım malzemeleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Yardım kampanyasının ardından yapılan çağrı ile birlikte vatandaşlar imkanları dahilinde kullanılmamış su, yatak, çocuk maması, katalitik soba, çocuk bezi, elektrikli ısıtıcılar, battaniye, yastık, yorgan, bot, ambalaj süt, kutu konserve gibi yardım malzemelerini Havza Belediye Kültür Merkezi’ne getirdi.

Getirilen malzemeler Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, AK Parti Havza İlçe Yönetimi, Havza Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, STK temsilcileri ve gönüllülerce kolilenerek tıra yüklendi.

Su, yatak, çocuk maması, katalitik soba, çocuk bezi, elektrikli ısıtıcılar, battaniye, yastık, yorgan, bot, ambalaj süt, kutu konserve gibi yardım malzemeleri ile doldurulan tırlar Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Köz ve gönüllülerce dualar ile yolcu edildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman dünden bu yana 5 tır malzemenin deprem bölgesine gönderildiğini belirterek, “Öncelikle yardım çağrımıza hızlı bir şekilde yanıt veren ve yardım malzemelerini bizlere ulaştıran halkımıza teşekkür ediyorum. Havza halkı birlik ve beraberlik adına örnek bir davranış sergileyerek kısa zamanda 5 tır yardım malzemesini topladı. Bir taraftan da halkımız yardım malzemelerini bizlere ulaştırmakta. İnşallah daha fazla malzemeyi depremzedelere ulaştıracağız. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza’da vatandaşların bilinçli ve hızlı bir şekilde yardımları toplama merkezine getirdiklerini aktararak, “Halkımız tarafından bizlere ulaştırılan malzemeler gönüllülerimiz tarafından tasnif edilerek kolilenmek sureti ile hızlı bir şekilde tırlara yüklenmekte. Koordineli çalışmamız neticesinde bu gün 4 tır yardım malzemesi daha yola çıktı. Tüm halkımıza hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yardım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Havza Belediyesi Kültür Merkezimize bekliyoruz. Rabb’im yapılan ve yapılacak yardımları kabul eylesin. Yaşadığımız afette hayatını kaybedenlere Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” diye konuştu.

Havza Kaymakamı Nayman, Elbistan’a görevlendirildi

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine görevlendirildi. Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Havza Kaymakamı Nayman’ın yerine Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman vekaleten bakacak. Elbistan’a görevlendirilen Nayman Yardım tırlarla birlikte yola çıktı.

Havza Belediyesi 18 personel gönderdi

Havza Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde çalışmalara destek olmak üzere iki araçla 18 personel gönderdi. Başkan Sebahattin Özdemir, “Önceliğimiz deprem bölgesine en hızlı bir şekilde yardımları ulaştırmak. İlk günden bu yana ilçemizde büyük bir seferberlik ve birliktelik ruhu ile hareket ediyoruz. İlk etapta yardım tırlarımızı bölgeye gönderdik. Şimdi ise oradaki çalışmalara yardımcı olmaları için 18 personelimizi Elbistan’a gönderiyoruz. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.