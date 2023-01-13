Hayal dünyaları engel tanımıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli öğrencilere yönelik düzenlenen kurslara bir yenisini daha ekledi. Akyazı SGM’de gerçekleştirilen Engelsiz Hobi Kurslarında, öğrenciler marifetiyle geri dönüşüm malzemeleri yeniden değerlendirilerek çeşitli eşyalar üretildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği etkinliklere her geçen gün bir yenisini ekliyor. Geri dönüşüm konusundaki hassasiyetini her platformda ortaya koyan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Kursları ile özel gereksinimli öğrencilere çeşitli eğitimler veriyor. Son olarak Akyazı SGM’de gerçekleştirilen kurslarda, bir grup özel gereksinimli öğrenci, geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli eşyalar üretti. Uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler atıl malzemelerden, cam şişe boyama, duvar süsleri, tablolar, çantalar ve sepet gibi çeşitli ürünler üretildi. Eğitim boyunca oldukça eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, kullanışmış ve yarım kalmış iplerden kilim dokuma ve kullanılmış gazete kağıtlarından fiskos sehpa üretti. Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sunan kurslarda, öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.