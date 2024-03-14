Hayal tırı Ramazan'da yine yollarda

Kocaeli Şehir Tiyatroları, hayal tırının dorsesinde Ramazan'da şehrin dört bir yanına çocuklarla buluşmaya gidiyor.

Hayal tırı Ramazan'da yine yollarda
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli Şehir Tiyatroları, hayal tırının dorsesinde Ramazan’da şehrin dört bir yanına çocuklarla buluşmaya gidiyor.

Geleneksel değerleri unutturmamak adına yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun hayal tırı, kültürel değerler kapsamında Ramazan ayında Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini ve önemli zenginliklerini yansıtan oyunları çocuklara yakından görme imkanı sunuyor. Bu kapsamda hayal tırı, 15 Mart saat 13.00’de İzmit Akmeşe İlkokulu’nda, 21 Mart saat 13.00’de ise İzmit Solaklar İlkokulu’nda olacak.

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