Hayaldi gerçek olacak

Kocaeli’de 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürecek teleferik projesinde zorlu kış şartları altında ana hat taşıyıcı çelik halatlar çekiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Teleferik projesini bu kent 50 yıldır konuşuyordu. Bu kentin hayaliydi. Teleferik hattında şu anda ana hattın taşıyıcı halatları çekiliyor. Bu dönem içinde teleferik bitecek ve bu sezona yetişecek" dedi.

Kartepe’nin zirvesine uzanırken Kocaeli’yi de turizmin zirvesine taşıyacak teleferik projesi, zorlu kış şartlarına rağmen hız kesmeden ilerliyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde keyifli bir yolculuk sağlayacak Kartepe Teleferik Projesinde ana hat boyunca taşıyıcı kablolar çekilmeye başlandı. 9736 metre uzunluğundaki taşıyıcı çelik halatların çekilmeye başlamasının ardından sıra test sürüşüne gelecek.

Bir yanda İzmit Körfezi, diğer yanda Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında 1421 metre yüksekliğe ulaşacak Kartepe Teleferiği, kış aylarının gelmesine rağmen soğuk hava ve şiddetli rüzgar altında aralıksız devam ediyor. Kartepe Teleferik Projesinin bir başka özelliği de bazı ilkleri bünyesinde barındırması. Kartepe Teleferiğinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kasım ayının son meclis toplantısında, "Kocaeli’de hayal denilen her şeyi gerçeğe dönüştürüyoruz. Teleferik projesini bu kent 50 yıldır konuşuyordu. Bu kentin hayaliydi. Teleferik hattında şu anda ana hattın taşıyıcı halatları çekiliyor. Bu dönem içinde teleferik bitecek ve bu sezona yetişecek" dedi.