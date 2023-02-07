Hayalet şehir: Kayseri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremin şiddetli şekilde hissedildiği Kayseri'de, vatandaşlar depremden korunmak için evlerinden ayrılınca şehir sessizliğe büründü.

Hayalet şehir: Kayseri
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremin şiddetli şekilde hissedildiği Kayseri’de, vatandaşlar depremden korunmak için evlerinden ayrılınca şehir sessizliğe büründü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler Kayseri’de şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar her iki depremde de büyük panik yaşarken ev ve iş yerlerini terk etti. Artçı sallantılarında hissedildiği Kayseri’de vatandaşlar, depremden korunmak için bağ ve köy evlerine gitti. İşyeri ve evlerin bir arada bulunduğu, normal zamanda yoğunluğun yaşandığı Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi de sessizliğe büründü. Ayrıca, sakinliğini koruyan sokaklarda dron ile görüntülendi.

Depremden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, tedbir almak için uğraştıklarını belirtti.

Hayalet şehir: Kayseri
Hayalet şehir: Kayseri
Hayalet şehir: Kayseri
Hayalet şehir: Kayseri
Hayalet şehir: Kayseri
Hayalet şehir: Kayseri