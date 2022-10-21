Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Silivri İlçe Kaymakamlığı, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği iş birliği ile Silivri'de faaliyete geçirilen "Hayaline Boyut Kat-Hayata 3 Boyutlu Bak" projesinin açılış ve eğitici belge töreni Silivri Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlendi.

Programa; İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce katıldı.