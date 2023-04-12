Hayat Bilgisi dersini Nilüfer Belediyesi'nde işlediler

Görükle Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, Hayat Bilgisi dersini Nilüfer Belediyesi’nde işledi. Hayat Bilgisi dersinin yerel yönetimler konusunu Nilüfer Belediyesi’nde öğrenen öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da detaylı bilgi sahibi oldu.

Nilüfer Belediyesi, Görükle Dumlupınar İlkokulu’nun 3. sınıf öğrencilerini ağırladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ve Remzi Çınar ile Nilüfer Barış Meclis Salonu’nda bir araya gelen yaklaşık 200 öğrenci, Hayat Bilgisi’nin bir konusunu belediyede işledi. Hayat Bilgisi dersinin yerel yönetimler konusu için Nilüfer Belediyesi’ne gelen öğrenciler, detaylı bilgi sahibi oldu. Yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer ve Remzi Çınar’dan öğrenen öğrenciler, merak ettikleri sorulara da yanıt buldu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ve Remzi Çınar, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını da öğrencilerle paylaştı. Hayat Bilgisi dersini uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, farklı bir deneyim yaşadı. Okullarına park talebini de Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Özer ve Remzi Çınar’a ileten çocuklar, destek sözü alınca sevinç çığlıkları attılar.

Görükle Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, dersin ardından şarkılar söyleyip “Atatürk ve Çocuk” gösterisi sunarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu erken yaşadılar.