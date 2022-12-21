Hayat çalışanları hünerlerini sergiledi

Özel Hayat Hastanesi çalışanlarının yaptığı ebru, çini süsleme ve el sanatları eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Hayat Hastanesi, dikkat çeken faaliyet ve organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Hayat Hastanesi çalışanları tarafından yıl içinde atölye çalışmaları çerçevesinde yapılan ebru, çini süsleme ve el sanatları eserleri görücüye çıktı.

Hastaneye gelenler tarafından yoğun ilgi gösterilen ve sergilenen çalışmaların satın alınabildiği sergiden elde edilecek gelir ise Türkiye Hayat Sağlık Vakfı’nca burs verilen tıp fakültesi öğrencilerinin desteklenmesinde kullanılacak.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul, “Sosyal faaliyetlerimiz doğrultusunda çalışanlarımızı iş stresinden uzaklaştırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için yürüttüğümüz projelerinden birisinin çok önemli çıktılarına tanıklık ediyoruz. Atölyelerde ebru ve çini süsleme sanatlarında hünerlerini gösteren çalışanlarımızın çalışmalarını sergiliyoruz. Biz bu çalışmaların evlerin ve ofislerin duvarlarını süslemesini de arzu ediyorduk. Bu nedenle cüzi bir ücretle isteyenler çalışmaları alabiliyor. Buradan elde edilecek gelir ise Türkiye Hayat Sağlık Vakfı tarafından burs verilen tıp öğrencilerine gidecek” dedi.