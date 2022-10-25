Hayat Hastanesi Gebe Okulu sona erdi

Özel Hayat Hastanesi’nin anne adaylarına yönelik düzenlediği Gebe Okulu’nun 11. dönemi sona erdi.

Bursa Özel Hayat Hastanesi’nin 3 ayda bir düzenlediği Gebe Okulu, ekim ayında anne adaylarıyla buluştu. 3 hafta süren Gebe Okulu’nda katılımcılara eğitimin sonunda sertifika verildi. Hastane konferans salonunda 20 anne adayının katılımıyla gerçekleşen Gebe Okulu’nda, anne adaylarına gebelik ve doğum süreci ile doğum sonrasında fiziksel ve psikolojik olarak yaşayacaklarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Gebe Okulu’nda 11. dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, gebelerin aldığı eğitimler sayesinde gebelik sürecini psikolojik ve fizyolojik olarak daha rahat geçirebileceğini söyledi. Özkul, “Başladığı günden bugüne yoğun ilgi gören Gebe Okulumuzun 2022 yılı son eğitimini tamamladık. 3 ayda bir 3 haftalık eğitim şeklinde düzenlediğimiz Gebe Okulu’nda 11. dönemde anne adaylarıyla buluştuk. Anne adaylarının yanında olmaktan mutluyuz. Hayat Hastanesi olarak anne adaylarımıza hamilelik süresince neler yaşayacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve çocuğun doğumunun ardından yapılması gerekenleri uzman doktorlarımız 3 haftalık eğitimde anlattılar” dedi.

Gebe Okulu’nun ilk haftasında Diyetisyen Fatma Hallaç “Gebelikte ve sonrasında doğru beslenme”, Diş Hekimi Büşra Düzen ‘’ Gebelikte diş problemleri’’, Ebe Halime Şahin ‘’Doğuma hazırlık - Doğum eylemi ve sonrasında anne ve bebeğin takibi‘’, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Rıza Dediler ‘’Doğum eyleminde anestezi yöntemleri - Epidural - Spinal - Genel Anestezi” başlıkları altında anne adaylarına bilgi aktardı.

Gebe Okulu’nun 2. haftasında Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk “Gebelik ve Doğum ”, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Comart ‘’Doğum sonrası yenidoğanın takibi’’, Klinik Psikolog Nida Biçen de “Normal doğum normal bir süreçtir”, Bebek Hemşiresi Ayşenur Kanat "Anne sütü ve emzirme eğitimi" hakkında bilgiler paylaştı.

Gebe Okulu’nun son haftasında ise Fizyoterapist Merve Evis “Gebelikte doğru duruş ve nefes egzersizi teknikleri-Gebe pilatesi” ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin ise ‘’Gebelikte ve sonrasında hemoroid - Safra kesesi - Meme rahatsızlıkları” başlığında bilgiler aktardı.