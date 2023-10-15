Hayat Hastanesi kalitesini 'JCI' ile taçlandırdı

Hayat Hastanesi, sağlık hizmetlerinde dünya standartlarını sağlayan kurumlara verilen Joint Commission International (JCI) belgesini almaya hak kazandı. Denetimlerden başarıyla geçen Hayat Hastanesi’ne JCI belgesi önümüzdeki günlerde verilecek.

Bursa’nın sağlıktaki markası olarak 45 yıldır faaliyet gösteren, geçtiğimiz yıl İstanbul’da bir hastaneyi bünyesine katarak ulusala açılan Hayat Hastanesi, küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen Joint Commission International’a (JCI) akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Hayat Hastanesi, bir yıldır sürdürdüğü çalışmaların ardından JCI uzmanlarının yaptığı denetleme sonucunda JCI belgesini almaya kazandı. JCI belgesi bir süre sonra yetkililer tarafından Hayat Hastanesi’ne takdim edilecek.

Hayat Hastanesi, sağlık kuruluşlarının dünya standartlarında hizmet verdiğini gösteren JCI belgesini alarak sağlık hizmetindeki kalitesini tescilledi. Hayat Hastanesi, JCI akreditasyonunun 7. versiyonu ile akredite edilen Bursa’daki ilk hastane oldu. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, JCI tarafından akredite edilmenin, Hayat Hastanesi’nin ve Türkiye’nin sağlık alanında yakaladığı kaliteyi göstermesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak hastalara daha iyi hizmet verebilmek için çıtayı hep daha yukarılara taşıdıklarını ifade etti. JCI, hastanelerin hasta ve çalışan güvenliğinde uluslararası standartlara ulaştığını belgeleyen en önemli denetleme kurumu ve kalite standardı. Bu yüzden JCI akreditasyonu bizim için çok önemliydi” dedi.

ABD merkezli ve bağımsız bir denetim kuruluşu olarak faaliyet gösteren Joint Commission International’ın, hastanelerin dünya standartlarında olduğunun onaylanması için düzenli aralıklarla denetlemeler yaptığını söyleyen Uzm. Dr. Özkul, şöyle konuştu;

“2022 yılında bir eğitim programı ile başladığımız bu süreç bir yıl boyunca devam etti. JCI’ın, hasta bakımı, hastanenin yönetimi, tesis yönetimi ve tüm birimleri ile ilgili yüksek kalite standartları bulunuyor. Hastanemiz JCI standartlarının 7. güncel versiyonundaki 13 ana bölümü ve bin 200 kriterlerine uyum sağladı. ABD‘den gelen hemşire ve doktorlardan oluşan JCI ekibi, 5 gün boyunca hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin tıbbi ve cerrahi tüm süreçlerimizi değerlendirdi. Ekibin denetlemesi haricinde ayrıca tecrübe ve bilgilerini bizlerle paylaşması hastane açısından en öğretici denetlemelerden birisi oldu. Özellikle gelecekle ilgili daha neler yapabiliriz konusunda ufkumuzu genişlettik. Kendimizi nasıl geliştiririz sorusunun yanıtını aldık. Bakış açımız denetime hazırlanmak ya da sadece denetim için bir çaba sarf etmek değil, hastalara daha iyi hizmet verebilmek için çıtayı hep yukarılara taşımak.”

Hayat Hastanesi’nin kalite standardını yükseltmek için bütün birimlerin yoğun uğraş verdiğini kaydeden Dr. Fatih Özkul, “Küresel sağlık hizmetlerinde ‘altın standart’ olarak kabul edilen JCI akreditasyonunun 7. versiyonu ile Bursa’da akredite edilen ilk hastane ve Türkiye’de akredite edilen sayılı kurumlarından olduğumuz için de gururluyuz. Tüm standartların eksiksiz karşılanmasıyla başarımız taçlandı. Denetim sonucunda JCI belgesini alarak önemli bir başarıya daha imza attık. Hayat Hastanesi olarak Bursa’da kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.