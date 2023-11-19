Hayat Hastanesi prematüre bebek ve çocukları ağırladı

Özel Hayat Hastanesi, Dünya Prematüre Günü’nü hastanede doğan prematüre bebekler ve aileleriyle birlikte kutladı.

Hayat Hastanesi’nde prematüre olarak doğan bebekler ve aileleri konuk edildi. Mor balonlarla süslenen salonda bir araya gelen aileler ve çocukları konser eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Dünya Prematüre Günü’ne dikkat çekmek ve hayata erken adım atan çocukların karşılaştıkları sorunlar ile gelişimleri hakkında aileleri bilgilendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul, önceliklerinin erken doğan bebeklerin hayata tutunmalarını sağlamak olduğunu ve bunu Hayat Hastanesi olarak çok başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini söyledi.

Dr. Özkul, “Bizim açımızdan da şu tabloyu görmek hakikaten gurur verici bir şey. Hep söylüyoruz mesleğimizin manevi tatmin tarafı çok yüksek. Doktorlarımızın ve hemşirelerimizin emek verdiği, uğraştığı tedavi ettiği, beslediği ilgilendiği çocuklarla tekrar bu güzel günlerde bir araya gelmek bizim açımızdan çok büyük bir tatmin. Büyük bir keyif, onun için ben öncelikle bize böyle bir görevi verdiği için ve insanların da faydasına bebeklerimizin faydasına güzel işler yaptığımız için Allah’a şükrediyorum” dedi.

Prematüre bebeklerin ve çocukların daha özenli yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Erol Comart ise, “Erkenci minik kahramanlarımızla buradayız. Her yaştan çocuğumuz var. Hayat Hastanesi olarak yüzlerce prematüre çocuğumuzu taburcu ettik.Şimdi her yaştan bebeğimizi burada görmek beni çok mutlu etti.Her çocuğu büyütmek gerçekten meşakkatli bir iş, çok özen gösterilmesi gerekiyor. İlk başta annesinden babasından önce bizim kucağımıza geliyorlar. Onların bizdeki yeri çok ayrı, kıymeti çok ayrı. Hem biz hem de aileler çok çalışıyoruz. Ailelerimizle beraber el birliğiyle büyütüyoruz” diye konuştu.