Hayat Hastanesi uluslararası açılımlarını sürdürüyor

Bursa Hayat Hastanesi, uluslararası JCI kalite belgesini aldıktan sonra uluslararası açılımlarına devam ediyor. Bursa Hayat Hastanesi, merkezi Paris’te bulunan IWC (International Wrist Center-Uluslararası El Bileği Merkezi) resmi şubesi oldu.

Prof. Dr. Tufan Kaleli yönetiminde faaliyet gösterecek merkeze, Dünyaca ünlü el bileği artroskopi cerrahı Fransız Profesör Christophe Mathoulin, hem bilimsel destek verecek hem de konsültan hekim olarak katkıda bulunacak. Dr. Mathoulin 2005 yılında kurulan EWAS’ın (Avrupa El Bileği Artroskopisi Derneği) ve 2019 da IWAS a (Dünya El Bileği Artroskopisi Derneği) dönüşen derneklerin de kurucusu ve onursal başkanlığını yapıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tufan Kaleli, "Paris’te Clinique Bizet’de Prof. Mathoulin tarafından kurulan IWC, el bileği cerrahisi ve de özellikle minimal invasiv el bileği artroskopisi konusunda uzmanlaşmış hekimlerden oluşmuş bir eğitim merkezi. Konusunda Dünya’nın en üst düzey bilimsel merkezleri arasında yer alıyor ve artık şubeleri arasında Bursa Hayat Hastanesi de var. El bileği artroskopisi konusunda sağlık hizmeti verecek olan IWC-Bursa aynı zamanda eğitim merkezi olacak. Ekibimizde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Abdullah Küçükalp de yer alıyor. Türkiye’den ve yurt dışından ‘el bileği artroskopisi’ ne ilgi duyan meslektaşlarımıza konferanslar, seminerler ve canlı cerrahi uygulamaları ile eğitim vereceğiz. Prof. Dr. Christophe Mathoulin’in bizzat Bursa’ya gelerek meslektaşlarımızın cerrahi gelişimine katkıda bulunacak olmasından büyük onur duyuyoruz. Esasen, bir el bileği artroskopi sihirbazı olan Mathoulin Hoca Türkiye’deki el bileği artroskopisi eğitimine çok önem veriyor. Geçtiğimiz Eylül ayında, Antalya’da, Mathoulin ve Prof. Dr. Haluk Özcanlı ile birlikte çok başarılı eğitim kursu gerçekleştirdik. Bugüne kadar yapılanlar içinde en iyi, en eğitici kurs oldu. Önümüzdeki yıllarda başta Bursa ve Antalya olmak üzere diğer illerimizde, doğu anadolu şehirlerimizde, kurslar planlayacağız. Ülkemizin tüm bölgelerindeki hekimlerimizi eğiteceğiz ve vatandaşlarımızı yeni, ileri cerrahi yöntemle tedavi edeceğiz. Dr. Christophe Mathoulin tam bir Türkiye aşığı" dedi.

Dr. Kaleli teknik ekipman yatırımları konusunda ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ve Başhekim Dr. Fatih Özkul’a teşekkür etti. Kısa süre önce JCI (Uluslararası kalite belgesi) alan Hayat Hastanesi böylece hem kalite hem de bilimsel seviye olarak önemli bir aşama kaydetti.