Hayat kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş'ta kalp krizi geçirmişti, Metin Doruklu'yu ekip arkadaşı anlattı

Kahramanmaraş’ta arama-kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanmaraş’ta Metin Doruklu ile birlikte görev yapan Beşir Derneği Sosyal Ağlar Müdürü Bilal Vardi, "Çok gayret etti, çok hizmet etti. Hatta biz ona sürekli, ’Ağabey biraz dinlen’ dedik ama bir can daha kurtarmak için sürekli enkazların başında bekledi. Birçok canın kurtarılmasına vesile oldu" dedi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet eden Metin Doruklu, yardım çalışmaları için iki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitmiş, arama-kurtarma çalışmaları esnasında geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirmişti. Emekli astsubay Doruklu’nun cenazesi, Gölcük Tevfik Paşa Cami’de kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, Eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Beşir Derneği Güney Marmara Bölge Müdürü Serhan Akçay, Beşir Derneği Sosyal Ağlar Müdürü Bilal Vardi, dernek görevlileri ve Doruklu’nun yakınları katıldı.

"Hayatı boyunca hayır yolunda ömrünü vakfetmiş birisidir"

Mehmet Ellibeş, "Rahmetli kardeşimiz, hayatı boyunca hayır yolunda ömrünü vakfetmiş birisidir. Her alanda, her koşulda insanların yardımında olmayı, onların dertleriyle dertlenip, sorunlarına çözüm olma noktasında gayret eden bir kardeşimizdi. Siyasi hayatında da aynı çizgide mücadelesini sürdürdü. Vefatı da aynı yolda oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennettir inşallah" diye konuştu.

"Bir can daha kurtarmak için sürekli enkazların başında bekledi"

Kahramanmaraş’ta Metin Doruklu ile birlikte görev yapan Beşir Derneği Sosyal Ağlar Müdürü Bilal Vardi, "Depremin ilk olduğu andan itibaren bütün ekiplerimizle, gönüllülerimizle deprem bölgesine intikal etmeye başladık. Metin ağabeyimizle beraber İstanbul’dan hareket ettik. Deprem bölgesine yaklaşık 7 saatte ulaştık. Hemen Metin ağabey ekiplerimizi koordine etti ve sahaya indiler. Hemen bir can kurtarma pahasına gerekli özveriyle çalışmaları başlattılar. Arama-kurtarma çalışmalarında görev alan yaklaşık 600 kişilik ekibimiz vardı. Kendisi de bizzat sahadaydı. Kendisi de tek tek binaların içine girerek, kurtarma çalışmaları yapıyordu. Çok gayret etti, çok hizmet etti. Hatta biz ona sürekli, ’Ağabey biraz dinlen’ dedik ama bir can daha kurtarmak için sürekli enkazların başında bekledi. Gerçekten biz onun hizmetine, kalbinin güzelliğine ve gayretine şahidiz. Birçok canın kurtarılmasına vesile oldu. Beşir Derneği olarak 150 can kurtardık" şeklinde konuştu.

"Çok kıymetli, çok güzel bir insandı"

Metin Doruklu ile 3 yıldır birlikte çalıştığını söyleyen Beşir Derneği Güney Marmara Bölge Müdürü Serhan Akçay ise, "Beşir Derneği’nin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde görev yaptık. Çok kıymetli, çok güzel bir insandı. Depremin birinci gününden itibaren de canla başla hizmet etti. Ekiplerin sorumlusuydu. Zaten hemen hemen bütün illerin koordinasyonunu yaparken kendi bulunduğu alanda da AFAD’ın vermiş olduğu görevlerde canhıraş şekilde çalıştı. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.