Hayat Sağlık Grubu'na iki yeni hastane daha

İstanbul’daki Pendik Şifa Hastanesini bünyelerine kattıklarını ifade eden Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul, ayrıca İzmir Yolu’na yapılacak 39 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 2. hastanenin de çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Özel Hayat Hastanesi 45. yıl dönümünde, bünyelerine katacakları 2 hastanenin müjdesini verdi. Başhekim Dr. Fatih Özkul ve Hastane Genel Koordinatörü Betül Kabalar ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “45 yıl öncesinin Bursa’sının nüfusunun çok daha az ve o dönemdeki hastane sayısının da sınırlı olduğunu düşünürsek, o günden bu yana şehrin nüfusunun önemli bir bölümünün yolunun hastanemizle kesiştiğini görüyoruz. Yarım asra yakın bir süredir Bursalı hemşehrilerimize hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu hizmeti sunarken her zaman evrensel teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek gülen yüzü ile güvenilir, doğru ve hızlı sağlık hizmeti veren bir kurum olmayı hedefledik. Kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık hizmetini tüm hastalarımıza sunmaktayız. Alanında başarılı uzman hekimlerimizin, sağlık ve idari kadrolarımızın desteği ile, yani tüm ekibimizle ’hastalık yoktur, hasta vardır’ ilkesine dayanarak her hastaya özgü tedavi planı oluşturuyoruz. Bugün itibarıyla 620 kişiden oluşan bir büyük bir aileyiz. Bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Bizim, şehrimize, ülkemize ve milletimize olan güvenimiz tamdır. Bu güven ve inançla yeni yatırımlarımızı şehrimize ve ülkemize kazandırmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa’dan kazandığımızı Bursa’ya armağan eden, toplumla paylaşan bir anlayışa sahibiz” diye konuştu.

Hayat Sağlık Grubu’na iki hastanenin daha katılacağının müjdesini veren Başhekim Dr. Fatih Özkul, “Bursa batıya doğru gelişiyor, büyüyor. Biz de bu bakımdan şehrin batısında yeni bir hastane planladık. Bu kararı almamızda o bölgedeki hastalarımızın talepleri de etkili oldu. İzmir Yolu’na yapılacak 2. hastanemizin çalışmalarını hızlandırdık. 39 bin metrekare kapalı alan, 12 katlı akıllı bina, 10 ameliyathane salonu, 3 doğumhane, 50 yoğun bakım yatağı, 90 poliklinik odası, otel konforunda 132 hasta odası, 11 süit hasta odası, 1 king süit hasta odası, 350 araç otopark kapasitesi, radyasyon onkoloji, medikal onkoloji, endoskopi birimleri, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, göz hastalıkları merkezi, dermatoloji merkezi, obezite merkezi ve check up birimi olacak” dedi.

Ayrıca Hayat Sağlık Grubu markasını ulusal taşımak için yeni bir adım daha attıklarını belirten Özkul, “İstanbul’daki Pendik Şifa Hastanesi’ni bünyemize kattık. 5 bin metrekare alana sahip hastane toplam 8 kat, FTR ünitesi, terilizasyon, ameliyathane, doğumhane, endoskop, 13 adet poliklinik, yenidoğan yoğun bakım, erişkin yoğun bakım, 29 odada 46 adet hasta yatağı ve eczanesiyle hizmet veriyor. 13 branşta toplam 27 hekim kadrosu bulunuyor. Pendik Şifa Hastanesi Sabiha Gökçen Havalimanına yakın ve sağlık turizmi içinde çalışmalara başlanacak” diye konuştu.

Doğal kaynakların giderek tükendiği dünyada kurum ve kuruluşların öncelikli konusu sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Hastane Genel Koordinatörü Betül Kabalar ise, “Biz de sürdürülebilirlik konusunda önemli bir yatırımı hayata geçirerek, güneş enerji santralimizi devreye aldık. Orhaneli ilçesi Sırıl Mahallesi’nde 54 bin metrekare marjinal tarım arazimizde 3 MW güneş enerji santrali kurmaya karar verdik. ÇED raporlarının alınmasının ardından 2022 yılında 6 bin 600 adet panelin montajı gerçekleşti. Sonrasında inverterlerimiz, trafolarımız, enerji nakil hatlarımızın kurulumu tamamlandı. Yangın güvenliği, uzaktan izleme sistemleri, kamera sistemlerinin kurulmasıyla çok şükür Aralık ayında santralimizi devreye aldık. Santralimiz yıllık 4 milyon 400 bin KWH enerji üretimi yapacak ve enerji ihtiyacımızı yüzde 100 oranında karşılayacaktır. Konuyu daha da açarsak; yıllık bin 617 hanenin elektrik ihtiyacı yerli, milli ve yeşil enerjiden karşılanacaktır. GES’imiz aynı şekilde doğalgaz, kömür gibi fosil yakıt tüketimin önüne geçecek ve ilerleyen yıllarda sıkça duyacağımız karbon salınımının azaltılmasını sağlayacaktır. Yıllık 2 bin 973 ton karbon salınımı azaltılacak ve 51 bin 480 ağaç kazanımı olacaktır. Bu rakamlar gerçekten yeşil enerjinin bizler için ne kadar değerli olduğunu göstermektedir” dedi.