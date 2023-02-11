Hayat sitesinde umutlu bekleyiş: 6. günde enkazda yaşam izi

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen 10 ilden Malatya’da arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde umutlandıran bir gelişme yaşandı. Termal kamera ve arama kurtarma köpekleriyle yapılan taramada yaşam belirtilerine rastlandı.

Malatya kent merkezi Özalper Mahallesi’nde bulunan Hayat Sitesi’nde arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde umutlandıran bir gelişme yaşandı. Termal kamera ve arama kurtarma köpekleriyle yapılan taramada yaşam belirtilerine rastlandı.

Günlerdir bölgedeki enkaz başında bekleyen vatandaşlar bu haberle umutlandı. Çalışmaları takip eden çok sayıda vatandaş enkaz bölgesinde yaktıkları ateşlerle gelecek güzel bir haberi bekliyor.