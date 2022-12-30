Hayata bağımlılık için Büyükşehir yanınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele hedefiyle kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2 bin 420 bağımlı ile 16 bin 500, bağımlı yakınları ile de 11 bin 500 bireysel görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmalar dünyada 247 milyon, AB ülkelerinde 88 milyon ve Türkiye’de de 1,3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediğini ortaya koyarken Bursa Büyükşehir Belediyesi, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sadece kullanan kişiyi değil aileyi, sokağı, mahalleyi, kısacası tüm toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkileyen bağımlılıkla mücadele hedefiyle 2015 yılında Gençlik ve Aile Destek Merkezi’ni (GADEM) kuran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekün mücadele ediyor. Başvuruda bulunan bağımlı ile ailelerine bireysel görüşme ve grup danışmanlık hizmeti vererek sosyal iyileşme sürecinde destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle toplumsal bir yaraya merhem olmaya çalışıyor.

Tamamen ücretsiz olarak verilen hizmet doğrultusunda bugüne kadar, 2 bin 420 bağımlı ile 16 bin 500 bağımlı yakınları ve 11 bin 500 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Bin 712 kişi, aile eğitimi programından yararlandı. Danışanlar bugüne kadar 2 bin 100 kez tıbbi tedavi için AMATEM ile ÇEMATEM’e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmaları çerçevesinde şehir genelinde 341 ayrı noktada verilen seminerler ile 17 bin 500 kişiye ulaşıldı.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında hız kesmeyen GADEM’de, 2022 yılında 330’u yeni danışan olmak üzere bin 250 farklı kişi ile 5 bin seans görüşme gerçekleştirildi. 348 kişi, aile programı olan SAMBA eğitimine katılırken, 420 kez danışanlar tıbbi tedavi için AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendirildi. Bunun yanında, yaklaşık 73 ayrı noktada verilen seminerler ile 2 bin 500 kişiye ulaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en fazla önem verdikleri konunun başında sağlıklı, donanımlı, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda her alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Gençleri kültür, sanat ve spora yönlendirecek çalışmaları hayata geçirirken özellikle bağımlılıkla mücadelede konusunda önemli görev üstlendiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Çağımızın en büyük vebası olan uyuşturucuya karşı hep birlikte mücadele ederek, özellikle çocuklarımızı bu illetten uzak tutmalıyız. Bilge Mimar Turgut Cansever’in veciz ifadesini unutmayalım. ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder’. Madde bağımlılığı ile mücadelede yalnız değilsiniz. Büyükşehir her daim yanınızda” dedi.