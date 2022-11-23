Hayata geçirilen 171 proje hakkında değerlendirme yapıldı

Bilecik İl Özel İdaresi 2022 yılında gerçekleştirdiği 171 proje ile köylere hizmet verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, vali yardımcısı, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katılım gösterdi.Bilecik İl Özel İdaresi’nde yapılan toplantıda ilk olarak Bilecik İl Özel İdaresi birim müdürleri tarafından KÖYDES’de gerçekleştirilen projelerin son durumları hakkında sunum yapıldı. Sunumun ardından 2022’de Bilecik’te gerçekleştirilen 41 yerleşim yerine hitap eden 102 km asfalt yol ile 130 köyün su kanal projeleri değerlendirildi.

"Sene başında planlanandan daha fazla proje hayata geçirildi"

Bilecik İl Özel İdaresi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Sekreter Seda Bayrakçı, “İl Özel İdaremizin etkin ve verimli çalışmaları ile sene başında planlanandan fazla proje gerçekleştirildi. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce 130, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 41 proje olmak üzere toplam 171 proje köylerimizde idaremiz ödenekleri ve KÖYDES ödenekleriyle gerçekleştirilmiştir. Yürüttüğümüz çalışmalar ile 51 kilometre sathi kaplama 51 kilometre bitümlü sıcak kat asfalt olmak üzere 102 kilometre köy yolumuz asfaltlanmıştır. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüzce 40 bin metre içme suyu borusu ve 10 bin metre kanalizasyon borusu yapılmıştır. Köylerimizde devlet vatandaş işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda köylerimize idaremiz tarafından verilerek bakım onarımlarda kullanılmıştır. İçme suyu depolarımızda yıl boyunca 750 bidon klor idaremiz teknik personellerince kullanılarak vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı içme suyu kullanmaları sağlanmıştır. Köylerimizde içme suyu yeni depo, mevcut depo onarımları, içme suyu şebeke yenileme, ilave isale hattı, memba bakım onarımları tamamlanmıştır” dedi.