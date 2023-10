Kocaeli Kitap Fuarı’nda "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşide okurlarıyla buluşan yazar Hayati İnanç, "Üç tür açlık vardır. Birincisi mide açlığı. İkincisi kafa açlığı. Kafanın gıdası bilgidir. İlim ister. Bunun doyurulması için dikkat lazım. Gönül açlığına gelince. Aşk ile doyar, feyz ile doyar, zikir ile doyar. Üçünün de doyurulması gerekir" dedi.

Yazar Hayati İnanç, bu yıl 13’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı’nın 5. gününde "Hayata Şiirden Bakmak" konulu söyleşisinde okurlarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, üç tür açlık olduğunu ve bu açlıkların giderilmesi gerektiğini söyleyen İnanç, "Birincisi mide açlığı. Bunu hatırlatmaya gerek yok. Acıkırsa gider yer ya da arayışta olur. Diğer iki açlığı ise hatırlatmak gerekir. İkincisi kafa açlığı. Kafanın gıdası bilgidir. İlim ister. Bunun doyurulması için dikkat lazım. Gönül açlığına gelince. Aşk ile doyar, feyz ile doyar, zikir ile doyar. Üçünün de doyurulması gerekir" dedi.

"Ecelin sebebi yok, vakti var"

Takıntılardan uzaklaşmak gerektiğini kaydeden İnanç, "Gönlü çer çöpten arındırmak lazım. Takıntılardan uzaklaştırmak lazım. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Dünya üzerinden geçilecek köprü gibidir. Burada ölümü anlatıyorum. Kalp krizi geçirdim ve stent taktılar. Doktor, ‘Merak etmeyin, tıp ilerledi. Ölene kadar yaşarsınız’ dedi. Endişeye, dert etmeye lüzum yok. Ecelin sebebi yok, vakti var" diye konuştu.

Kocaeli Kitap Fuarı’nın her geçen yıl büyüdüğüne vurgulayan İnanç, "Her gelişimde burayı çok canlı bulurum. Kocaeli Kitap Fuarı her sene gelişiyor. Ama çokluk her zaman iyi değil. Asıl olan dinleme kalitesi. Tam dinleyen 5 kişi dinlemeyen 5 bin kişiden evladır" ifadelerini kullandı.