Hayati İnanç Balıkesirli gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Çınar Altı Söyleşileri" çerçevesinde yazar ve şair Hayati İnanç, yüzlerce Balıkesirli genç ile bir araya geldi.

Avlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen edebiyat söyleşisinde Hayati İnanç tarih, medeniyet ve Türkçe ile ilgili bilgilerini kendine has anlatımıyla paylaştı. Saatlerin nasıl aktığını anlamayan gençler salonda yer kalmayınca sahneye çıkıp bağdaş kurarak oturdu, soluksuz dinledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir’e yapılan gençlik ve spora dair yatırımları tanıtarak büyük ilgi gören gençlik buluşmalarının devamının geleceği müjdesini verdi. Programın sunuculuğunu Sara Çetinkaya gerçekleştirdi. Balıkesir’de karşılaştığı büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İnanç, program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan sahneye atlayan sevimli kedi neşe kaynağı olurken kameralara poz vermeyi unutmadı.