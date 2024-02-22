Hayatını kaybeden Büyükelçi Özer, son yolculuğuna uğurlandı

Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla görev yapan Ercan Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Büyükelçi Özer, son yolculuğuna uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla görev yapan Ercan Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Özer, 1974-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında aldığı görevin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla görev almıştı. Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 79 yaşındaki Özer’in cenazesi Doğramacı Ali Paşa Camii’ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özer’in naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

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