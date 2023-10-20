Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldılar

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ardından hayatını kaybeden Filistinliler için Sakarya’da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı’nın katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı’nın katılımıyla gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz öncesinde konuşan Karslı, savaşı kınayarak, “Böyle bir günde acı bir hadise için yüreğimizi dağlayan bir olay, Filistin hadisesi için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu toplantılarımız çok önemli. Her şeyden önce Filistin davasına sahip çıkmak Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusuna sahip çıkmak bizim bir davamız olduğunun göstergesidir” dedi.