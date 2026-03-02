Hayatını kaybeden öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik’in yıllar önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Öğrencisi tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik’in yıllar önce üniversite yıllarına ait bir video kaydını paylaştığı ve o dönem katıldığı üniversiteler arası ses yarışmasının bölge finalinde birinci olduğunu belirttiği görüldü. Yaklaşık 20 yıllık prova kaydını bir dostunun arşivinden bulduğunu ifade eden Çelik’in paylaşımında, "Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.