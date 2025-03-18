Hayatını kaybeden sanatçı Tanyeli son yolculuğuna uğurlandı

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetmişti. Tanyeli için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, ailesi, sanatçı Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Nuri Alço, Davut Güloğlu modacı Gülşah Saraçoğlu, televizyoncu Armağan Çağlayan ve çok sayıda seveni katıldı. Sanatçı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı. Sanatçının Bodrum Aile Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

"Çok iyi bir insandı"

Tanyeli için çok güçlü bir kadın olduğunu söyleyen sanatçı Yonca Evcimik, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçı olmasının ötesinde ne kadar kuvvetli bir kadın olduğunu aslında insanın tevekkül ederek sabırla her şeyin nasıl başa çıkabileceğini bize örnek oldu. Çok iyi bir insandı zaten görüyoruz iyi olduğunu" diye konuştu.

"Kalbi çok güzel bir insandı"

Tanyeli’ni sanata ilk başladığı anlardan itibaren tanıdığını söyleyen sanatçı Nuri Alço, "Bu kadarmış. Güzel bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten yüreği kalbi çok güzel bir insandı. Sanata ilk başladığı zamanlardan beri tanırım kendisini. İyi bir dostumuzdu" dedi.

"Çok iyi bir anne ve eşti"

Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı.