Hayatınıza yön verecek üniversite tercihi için uzmanından ipuçları

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için kritik bir süreç olan tercih dönemi de resmen başladı. Bu dönemde doğru tercihler yapmak, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamlarında önemli bir rol oynayabileceğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden, üniversite adaylarına bu süreçte dikkat etmeleri gereken önemli noktalar hakkında kritik bilgiler sundu.

Üniversite öğrenci adayları için beklenen gün geldi ve üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başladı. Üniversite adayları, tercih sürecinde yapacakları araştırmalar ve uzmanlardan alacakları tavsiyeler doğrultusunda, kendileri için en uygun üniversite ve bölümü seçebilirken bu sayede, akademik ve profesyonel hayatta başarıya ulaşmaları daha mümkün olacaktır. Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden de üniversite adaylarına bu süreçte dikkat etmeleri gereken önemli noktalar hakkında bilgiler verdi. Öğrenci Dekanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden, tercihlerde yapılabilecek hataların adayların hayatlarını farklı alanlara yönlendirebileceğini belirterek, merkezi yatay geçiş imkanları sayesinde öğrencilerin yanlış tercihlerden geri dönebileceğini vurguladı. Ancak, bu süreçte dikkatli olmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Kotan Türkden, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları detaylandırdı.

İşte Kotan Türkden’den gelen tercihlerde dikkat edilmesi gereken noktalar ve ipuçları:

1. Seçilecek üniversite ve bölümün öğretim ortamının yeterliliği:

“Üniversitenin sunduğu fiziksel ve dijital eğitim imkanları, laboratuvarlar, kütüphaneler ve diğer öğrenim kaynaklarının kalitesi, öğrencilerin eğitimde başarısını doğrudan etkileyen unsurlardandır. Bu nedenle, adayların bu kriterleri göz önünde bulundurarak tercih yapmaları önemlidir.”

2. Akademik kadronun gücü:

“Bir üniversitenin başarısı, büyük ölçüde akademik kadrosunun niteliğine bağlıdır. Akademisyenlerin alanlarındaki uzmanlıkları, yayınları ve öğrencilere sundukları mentorluk imkanları, üniversitenin eğitim kalitesinin göstergelerindendir.”

3. Üniversitenin yurt dışı bağlantıları ve iş birlikleri:

“Globalleşen dünyada, üniversitelerin uluslararası bağlantıları ve değişim programları büyük önem taşımaktadır. Öğrenci değişim programları ve üniversiteler arası iş birlikleri, öğrencilere uluslararası deneyim kazandırarak kariyerlerinde önemli avantajlar sunabilir.”

4. İş dünyası ve sanayi ile olan güçlü bağları:

“Üniversitelerin, iş dünyası ve sanayi ile kurduğu güçlü bağlar, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştırabilir. Staj imkanları, kariyer günleri ve ortak projeler, öğrencilerin iş dünyasına hazırlıklı bir şekilde adım atmalarını sağlar.”

5. Üniversitenin ulaşımı ve bulunduğu yer:

“Üniversitenin konumu, ulaşım kolaylığı ve çevresindeki sosyal imkanlar da tercih sürecinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir. Öğrencilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak bu unsurlar, üniversite hayatının daha konforlu geçmesini sağlar.”

6. Kampüsün konumu ve çevresi:

“Kampüsün güvenli bir bölgede bulunması, yeşil alanlara sahip olması ve sosyal aktiviteler için uygun ortamlar sunması, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatlarına olumlu katkılar sağlar.”

7. Yaşam maliyetleri ve sosyal imkanlar:

“Üniversite eğitimi süresince konaklama, yeme-içme, ulaşım gibi günlük yaşam giderleri, öğrencilerin bütçelerini zorlayabilir. Bu nedenle, yaşam maliyetlerinin uygun olması ve sosyal imkanların çeşitliliği de dikkate alınmalıdır.”

8. Geleceğe dönük kariyer fırsatları:

“Üniversitenin mezunlarına sunduğu kariyer hizmetleri, iş bulma oranları ve mezunlarının sektördeki başarıları, tercih sürecinde göz önünde bulundurulması gereken önemli göstergelerdir. Bu veriler, üniversitenin öğrencilerine sunduğu kariyer imkanları hakkında bilgi verir.”

Dr. Öğretim Üyesi Duygu Kotan Türkden, bu önemli noktalara dikkat edilerek yapılan tercihler sayesinde öğrencilerin daha başarılı ve mutlu bir üniversite hayatı geçirebileceklerini vurguladı. Üniversite tercihlerinin, adayların gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyen önemli bir karar olduğunu hatırlatan Kotan Türkden bu süreçte bilinçli ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.