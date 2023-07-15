Haydarpaşa Garı'nda '15 Temmuz' anısına mapping gösterimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası'nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.

Haydarpaşa Garı'nda '15 Temmuz' anısına mapping gösterimi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası‘nda 15 Temmuz’a özel ’mapping’ gösterisi düzenledi.

Haydarpaşa Garı, 15 Temmuz anısına mapping gösterisiyle aydınlatıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anma amacıyla düzenlenen gösteride, istasyonun tarihi yapısı kullanılarak duvarları aydınlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının gösterilmesinin ardından şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı. Garda havai fişek gösterimi de yapıldı. Mapping gösterimi havadan görüntüledi.