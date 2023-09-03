Haydarpaşa Garı'nda peronlarının yapımına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılında hizmete açılacağını duyurduğu Haydarpaşa Garı’nın peronlarının yapımına başlandı. Çalışmaların son hali havadan görüntülendi.

Kadıköy’ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı’nda peronların kaldırılmasıyla, Helenistik döneme ait bir mezar, yeni bir çoklu mezar, bir döküm atölyesi ile peron alanı dışında Osmanlı dönemine ait bir çeşme, Bizans dönemine ait bir ayazma, 2’nci Dünya Savaşı zamanında kurulan bir sığınak bulunmuştu. 2012 yılından bu yana kapalı olan ve yolcu alımına ara veren Haydarpaşa Garı’nın peronlarının yapımına başlandı. Çalışmalar esnasında ortaya çıkan birçok tarihi eser koruma altına alındı. Alanda uzun süren çalışmalarda artık son noktaya gelindi. 2024 yılında hizmete açılacağı duyurulan Haydarpaşa Garı’nın peronları üzerinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.