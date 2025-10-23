Hayırsever desteğiyle iki okul ve öğretmenevi inşa edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Özel Gıda Limited Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında, Mardin’in Nusaybin ilçesine iki okul ve öğretmenevi kazandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Özel Gıda Limited Şirketi arasında, 22 Ekim tarihinde bağış protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in himayesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, 28. Dönem Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da katıldı. Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı adına İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna ile Özel Gıda Limited Şirketi adına Ömer Özel arasında imzalanarak yürürlüğe girdi. Bakan Tekin, eğitime verdikleri destekten dolayı hayırsever firmaya teşekkür ederek imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti. Protokol kapsamında Mardin’in Nusaybin ilçesinde hayırsever tarafından iki adet 24 derslikli okul ve 100 yataklı öğretmenevi inşa edilecek. Binalar; saha tanzimi, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi dâhil olmak üzere anahtar teslim şekilde Bakanlığın tip projeleri veya tarafların mutabık kalacağı tasdikli özel proje esas alınarak yapılacak. Tamamlanan yapılar, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olmak üzere, Bakanlık adına Mardin Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yapılacak eğitim kurumlarına, firma yetkililerince bildirilecek isimler verilecek.