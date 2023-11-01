Hayırsever desteğiyle yenilenen laboratuvar hizmete açıldı

Avukat Hakan Dinçtürk’ün merhum annesi Asuman Dinçtürk adına yaptığı bağış sayesinde yenilenen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Uygulama Laboratuvarı, hizmete açıldı.

İş insanı ve avukat Hakan Dinçtürk, merhum annesi Asuman Dinçtürk’ün adını yaşatmak amacıyla 2022 yılında BUÜ Sağlık Hizmetleri MYO’nun genel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’na 250 bin TL bağışta bulunmuştu. Bağış sayesinde son teknoloji bilgisayarlar ile donatılan laboratuvar, gerçekleştirilen tören ile yeniden hizmete açıldı. Merhum Asuman Dinçtürk’ün adının verildiği Bilgisayar Uygulama Laboratuvarı’nın açılış töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sinan Çavun, Avukat Hakan Dinçtürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler hazır bulundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, hayırsever iş insanı Hakan Dinçtürk’e teşekkür etti. Üniversitenin belirli bir bütçe ile yapabileceklerinin sınırlı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye dikkat ediyoruz. Akademik ve bilimsel çalışmalarımızı da üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ayrıca alt yapımızı, mimarimizi ve laboratuvar imkânlarımızı geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Takdir edersiniz ki bunların bir maliyeti bulunuyor. Tüm bunları devletimizin bize sağladığı maddi destek ile çözebilmemiz çok zor. İşte bu noktada hayırsever insanlar devreye giriyor. Onları destekleri bize maddi ve manevi güç sağlıyor. Hakan Dinçtürk Bey de bu hayırsever iş insanlarından birisi. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdaki laboratuvar ve alt yapının yenilenmesi eğitim imkânlarımızı daha da geliştirecek ve öğrencilerimizin mesleğe hazırlanmasında ciddi katkılar sağlayacaktır. Tekrardan teşekkür ediyor, yenilenen laboratuvarımızın öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Avukat Hakan Dinçtürk iseÜniversite ve MYO yönetimine böylesine hayırlı bir işe vesile oldukları için teşekkür etti. Kız çocuklarının eğitimine ailecek büyük bir önem verdiklerini açıklayan Hakan Dinçtürk; “Annem, 3 kız çocuğuna sahipti. Kendisi ev hanımıydı ve herhangi bir eğitimi yoktu. Fakat bizlerin eğitimine çok büyük bir önem veriyordu. Dolayısıyla bu destek sayesinde annemin hatırasını en doğru yerde ve en doğru şekilde yaşatacağımıza inanıyoruz. MYO Müdürü Prof. Dr. Sinan Çavun hocamın vesilesi ile böylesine değerli bir işi başarmış olduk. Herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sinan Çavun da çok güzel bir gelişme nedeniyle bir araya geldiklerine işaret ederek; “Sevgili dostum, iş insanı ve değerli insan Hakan beye teşekkür ediyoruz. Çünkü burası üniversitenin ve Bursa’mızın bir parçasıdır. İş insanlarının bizlere sahip çıkması, aynı zamanda öğrencilerimize sahip çıkması, Bursa’nın çocuklarına sahip çıkması demektir. Bu anlamda Hakan Dinçtürk gibi insanların sayısının artmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Açılış töreninin ardından uygulama dersi bulunan öğrenciler, yenilenen bilgisayarlarda eğitimlerine devam etti. Öğrenciler, Avukat Hakan Dinçtürk’e katkılarından ötürü teşekkür etti.