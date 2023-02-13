Hayırsever iş insanı Çelik'ten, Hatay'a Akaryakıt yardımı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hayırsever iş insanı Hasan Çelik, deprem bölgesinde kullanılmak üzere Hatay Valiliğine 1 tanker akaryakıt desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Gazipaşa ve Alanya İlçe Başkanı Hasan Çelik, bölgede yaşanan akaryakıt sıkıntısının çözümü için harekete geçti. Hayırsever iş insanı Çelik, deprem bölgesinde kullanılmak üzere Hatay Valiliğine 1 tanker akaryakıt desteğinde bulundu. Yapılacak yardım öncesi Gazipaşa Kaymakamlığına dilekçe veren Çelik, deprem bölgesinde kullanılmak üzere 1 tanker akaryakıt desteğinde bulunacağını belirtti. Kaymakamlık izni ile Gazipaşa’dan Hatay’a gönderilen akaryakıt yüklü tanker, deprem bölgesinde kullanılmak üzere Hatay Valiliğine teslim edildi.