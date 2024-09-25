Hayırsever İş İnsanı Nurullah Baldöktü Vefat Etti

Silivri’de gerçekleştirdiği hayır işleri ve iş dünyasındaki başarılı kariyeriyle tanınan iş insanı Nurullah Baldöktü, 24 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Baldöktü’nün vefatı, hem iş dünyasında hem de yardımseverlik projelerine katkıda bulunduğu toplum kesimlerinde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Silivri’de Derin İzler Bıraktı

Nurullah Baldöktü, özellikle Silivri’de eğitime ve sağlığa verdiği desteklerle biliniyordu. Gerçekleştirdiği pek çok sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Baldöktü, ilçeye kazandırdığı eserlerle ismini kalıcı hale getirdi. Yapmış olduğu bağışlar ve projelere katkıları, Silivri’de uzun yıllar hatırlanacak.

Cenazesi 26 Eylül’de

Merhumun cenaze töreni 26 Eylül 2024 Perşembe günü öğle namazına müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak. Baldöktü, Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesi ve sevenleri, bu zor günde onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelecek.

Hayırseverliğiyle Anılacak

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra yardımsever kişiliğiyle de hafızalarda yer edinen Nurullah Baldöktü, geride bıraktığı hayır eserleriyle anılmaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.