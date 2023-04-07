Hayırsever işadamları iftar programında buluştu

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON), deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalardan dolayı hayırsever işadamlarına teşekkür maksatlı iftar programı düzenledi.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) deprem bölgesi çalışmaları hakkında hayırseverler, iş adamları ve kuruluşun üyelerine teşekkür maksatlı dün akşam Beşiktaş’ta bulunan bir otelde iftar programı düzenledi.

İftarın ardından konuşan SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, “Depremi de İnşallah sizlerle, devletimizle, milletimizle beraber atlatmış olacağız. Bundan sonra da sosyal faaliyetlerimize de devam edeceğiz. Hayat devam ediyor. Buradan emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, yönetim kuruluna, federasyonumuza, yardım edenlere ve herkese saygı ve selam ile hürmet ediyor, teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber yapacağımız çok şeylere imza nasıl bisiklet turnuvasında attıysak gelecekte de atacağımızı düşünüyorum. Bu iftarların bir önemi de bir iki senedir insanların görüşmediği insanların birbirlerini görmesine görüşmesine sebep oluyor. Birbirinizi gördünüz, kucaklaştınız belki tanıştınız. Bunlar güzel şeyler. Ben saygı, sevgi ve hürmetle hepinizi kucaklıyor, afiyet olsun diliyorum” dedi.

Programa SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı, SAMKON başkan yardımcıları, üyeleri ve bazı basın mensupları katıldı.