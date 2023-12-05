Hayırseverlik Örneği Pürsünler Cami ibadete açıldı

Balıkesir’ in Sındırgı ilçesi Pürsünler kırsal mahallesinde mahalle halkının ve hayırsever vatandaşların destekleri ile 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan yeni cami ibadete açıldı.

Depreme dayanıksız olan ve belli bir alanı göçme yapan eski cami yıkılarak yerine çok amaçlı salon, gasilhane, tuvalet vb. donatılara sahip yeni cami yapıldı. Mahalle halkı ve dışarıda yaşayan Pürsünlerliler başta olmak üzere birçok hayırsever vatandaşın, Balıkesir Büyükşehir belediyesi ve Sındırgı Belediyesi katkılarıyla yapımı tamamlanan Pürsünler yeni cami ve Sındırgı Belediyesi tarafından hayır, düğün vb. cemiyetlerde kullanılmak üzere yapılan Çok Amaçlı Kapalı Alanı köy meydanında gerçekleştirilen program ve mahalle hayrı ile açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası okunan Kur’an - ı Kerim tilaveti sonrasında ilk konuşmayı yapmak üzere Pürsünler mahalle muhtarı Mustafa Tekel sahneye çıktı. Duygularına ve gözyaşlarına hâkim olamayan muhtar konuşmasını yapamadan kürsüden indi. Katılımcılar alkışlarıyla muhtara destek oldu.

Sındırgı’nın hayırseverlik yarışında örnek olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş konuşmasında “ Allah hepinizden razı olsun. Güzel bir hayrı bu memlekete kazandırdınız. Bizler belediye olarak destek verdik, büyükşehir verdi, bizler verdik, şahıslar verdi, ama Pürsünler ise ben bu camiye sahip çıkacağım dedi. Yani biraz önce buradan hiç konuşmadan buradan giden muhtar var ya yani işin özü o. Bu duygular bu birliktelik gerçekten örnek. Pürsünler camimiz ve çok amaçlı salonumuz Pürsünlerimize hayırlı olsun. “ sözlerine yer verirken ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay da sadece caminin değil mahallede yapılan birçok işin gerçek bir hayırseverlik ve imece usulünün örneği olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Gökçe Uygur “ Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz tarih boyunca bizim milletimizin, medeniyetimizin bir özelliği, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hayırda yarışmanın, bizim dinimizin aslında en temel esaslarından bir tanesi. İşte Pürsünler camimiz de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Ben emeği geçenlere başta dernek başkanımıza, muhtarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarımız o duygu yoğunluğu nedeniyle burada düşüncelerini ifade edemedi ama onun o göz yaşları, kalbinde kopan o duyguları, o fırtınaları, bize en güzel şekilde yansıttı. Allah bin kere razı olsun. Mahallemize yapılan eserler hayırlı olsun” dedi.

Yaklaşık 15 ay önce başlanılan bir güzelliğin tamamlanmış olduğunu belirten Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel “Hakikaten kısa bir zamanda, vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın katkılarıyla güzel bir eser ortaya çıktı. Bugün de onun açılışını yaptık. Bugün de güzel bir kampanya oldu, yaklaşık 100 bin liralık destek gelmiş oldu, elhamdülillah. Borçsuz, dertsiz bir cami açılışı söz konusu oldu” dedi.

Açılışa AK Parti Genel başkan yardımcısı Belgin Gökçe Uygur, Kaymakam Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, Balıkesir il müftü yardımcısı Ahmet Altacı, Sındırgı müftüsü Sami Türkel, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.